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وإصابة 5 أشخاص

اندلاع النار في شقة سكنية بجدة

اندلاع النار في شقة سكنية بجدة
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الوئام-جدة-عبد الله العازمي

أُصيب 4 أشخاص بحالات اختناق، نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي مشرفة،فيما أُصيب آخر  إثر سقوطه.

وأوضح عبدالله أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا صباح اليوم الخميس يفيد باندلاع حريق في شقة بحي مشرفة خلف نادي الاتحاد. وعلى الفور، باشر الموقع ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل 4، أُصيبوا باختناق من جراء استنشاق الدخان الناتج من الحريق المتصاعد وأصيب آخر اثر سقوطه  ونقل إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

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