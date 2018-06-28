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تم اتخاذ اللازم

أمانة مكة توافق على إقرار أسماء الأحياء القديمة و الشوارع وترقيمها

أمانة مكة توافق على إقرار أسماء الأحياء القديمة و الشوارع وترقيمها
weam.co/529505
الوئام-مكة-حجب العصيمي

اجتمع صباح اليوم، الخميس أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبرئاسة أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد القويحص، و حضور أعضائها معالي الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء، و الدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى، والدكتور معراج مرزا والدكتور عدنان الحارثي وسكرتير اللجنة المهندس أسامة المهندس ، وقد اتخذت اللجنة عدة قرارات ضمن جدول الأعمال في دورته الثالثة عشر ومنها .

الموافقة على طلبات المواطنين بتكثيف اللوحات الإرشادية في المنطقة المركزية حسب الأسماء الرسمية المعتمدة ، وكذلك وافقت اللجنة على إقرار أسماء لمخططات ولي العهد واستخدام اسماء الأحياء القديمة التي تم ازالتها في توسعة الحرم المكي الشريف ، إلى جانب إقرار اللجنة مراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة ، كما تم مناقشة كافة مواضيع تسمية وترقيم الشوارع و تم اتخاذ اللازم حيالها .

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