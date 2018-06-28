بلجيكا تهزم انجلترا وتأخذها معها للدور الـ16

فض منتخب بلجيكا الاشتباك مع نظيره الإنجليزي، وحسم صدارة المجموعة السابعة من كأس العالم بالفوز عليه بهدف نظيف، الخميس، فيما حققت تونس فوزا شرفيا بنتيجة 2-1 على بنما.
ودخلت بلجيكا وإنجلترا المباراة وهما على المسافة ذاتها بست نقاط لكل منهما بعد فوزهما على بنما وتونس في الجولتين السابقتين، مع أفضلية نقاط اللعب النظيف لصالح إنجلترا لتساويهما حتى في فارق الأهداف والأهداف المسجلة.
وفي ظل هذا الواقع، خاض المنتخبان المباراة بتشكيلتين رديفتين إلى حد كبير، إذ أجرت إنجلترا 8 تغييرات مقابل 9 لبلجيكا التي حسمت المواجهة وتصدرت المجموعة بفضل هدف رائع للاعب مانشستر يونايتد السابق وريال سوسييداد الإسباني الحالي يانوزاي، الذي افتتح سجله التهديفي مع “الشياطين الحمر” في مشاركته التاسعة بقميص المنتخب.
وبتصدرها المجموعة، تجنبت بلجيكا مواجهة كولومبيا في ثمن النهائي، وستلتقي الاثنين في روستوف مع اليابان التي حلت ثانية في المجموعة الثامنة، بعد خسارتها الخميس أيضا أمام بولندا (صفر-1)، فيما تلعب إنجلترا، الثلاثاء، في موسكو مع المنتخب الأميركي الجنوبي الذي تأهل بفوزه الحاسم على السنغال (1-صفر).