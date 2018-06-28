بلجيكا تهزم انجلترا وتأخذها معها للدور الـ16

ودخلت بلجيكا وإنجلترا المباراة وهما على المسافة ذاتها بست نقاط لكل منهما بعد فوزهما على بنما وتونس في الجولتين السابقتين، مع أفضلية نقاط اللعب النظيف لصالح إنجلترا لتساويهما حتى في فارق الأهداف والأهداف المسجلة.

وفي ظل هذا الواقع، خاض المنتخبان المباراة بتشكيلتين رديفتين إلى حد كبير، إذ أجرت إنجلترا 8 تغييرات مقابل 9 لبلجيكا التي حسمت المواجهة وتصدرت المجموعة بفضل هدف رائع للاعب مانشستر يونايتد السابق وريال سوسييداد الإسباني الحالي يانوزاي، الذي افتتح سجله التهديفي مع “الشياطين الحمر” في مشاركته التاسعة بقميص المنتخب.