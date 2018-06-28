تونس تودع المونديال بفوز شرفي

الوئام-متابعات

فاز المنتخب التونسي على بنما بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2018 المقام بروسيا.

بتلك النتيجة احتل المنتخب التونسي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيل بنما المجموعة بلا نقاط.

سيطر منتخب بنما على أجواء اللقاء، في ظل خطة دفاعية من المنتخب التونسي.

سجل جوزيه لويس رودريجيز الهدف الأول لمنتخب بنما بالدقيقة الثالثة والثلاثين، بعدما سدد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء واصطدمت بياسين مرياح وسكنت الشباك، ليفشل المنتخب التونسي في تعديل النتيجة.

في الشوط الثاني، انقلب اللقاء رأسا على عقب وسجل فخر الدين بن يوسف هدف التعادل بعد مجموعة من التمريرات الناجحة بين لاعبي المنتخب التونسي.

أحرز وهبي خزري الهدف الثاني بالدقيقة 66 لينتهي اللقاء بفوز نسور قرطاج بهدفين مقابل هدف.