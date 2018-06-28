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قتلوا أحد المساجين

الحوثيون يواجهون انتفاضة نزلاء سجن الحديدة باقتحامه و إشعاله

الحوثيون يواجهون انتفاضة نزلاء سجن الحديدة باقتحامه و إشعاله
weam.co/529511
الوئام-متابعات

شهد سجن الحديدة المركزي، الخميس، انتفاضة للسجناء ضد محاولات ميليشيات الحوثي الإيرانية نقلهم جبرا إلى الجبهات للقتال في صفوفهم.

وكشفت مصادر “سكاي نيوز عربية”، أن مسلحي الميليشيات واجهو انتفاضة السجناء بإطلاق النار عليهم، وتفجير إسطوانة غاز، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل السجن، ومقتل سجين وإصابة 5 آخرين.

والقتيل سجين يدعى محمد البيشي، وأصيب بعيار ناري أطلقه الحوثيون.
كما أطلق جنود من الأمن المركزي قنابل الغاز المسيل للدموع داخل السجن.

واضطرت الميليشيات الإيرانية لمحاولة تجنيد السجناء بعد توالي خسائرها مؤخرا وفرار العديد من عناصرها من الجبهات.

وتلقى الانقلابيون ضربات قوية وهزائم ميدانية مؤخرا، بالتزامن مع العمليات العسكرية في مختلف الجبهات والتقدم المستمر والمدروس من عدة محاور، مما أدى إلى تقهقرها وتمزيق صفوفها، الأمر الذي جعلها عاجزة عن الصمود والثبات في ساحات القتال.

وعلى جبهة الساحل الغربي حققت القوات اليمنية المشتركة انتصارات كبيرة، ونجحت في دحر الحوثيين بمطار الحديدة مع اتجاهها صوب الميناء الاستراتيجي.

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