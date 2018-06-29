قاضي عشيرة ينتحر في الاردن.. ببث مباشر

الرياض - الوئام :

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي خبر انتحار أحد مشايخ وقضاة العشائر بعد أن أطلق النار على نفسه.

وقال مغردون على الفيسبوك وتويتر إن الشيخ منجد عبدالحميد القزاز الدرابيع القيسي في ذمة الله بعد أن اقدم على الانتحار متسائلين عن السبب .

وغرد أحدهم : “ياهل ترى ما الذي حصل مع الرجل الذي يصلح بين الناس؟!؟ علمآ انه شيخ وقاضي عشائري!؟!…. حينما يطلق النار على نفسة عصر يوم امس !!! اثناء مجيئة من دورا -الخليل للاردن.

واخر كلماتة يوصي على اولاده و يتحسب الله على شخص وما علاقته بقصتة!!”.