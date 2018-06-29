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نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة

حالة الطقس: هطول أمطار رعدية بجازان وعسير والباحة
weam.co/529520
الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة على مناطق الشرقية والرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-40 كم/ساعة , وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف , وحالة البحر متوسط الموج.

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