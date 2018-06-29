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إقرار أسماء لمخططات ولي العهد والشوارع بمكة المكرمة

إقرار أسماء لمخططات ولي العهد والشوارع بمكة المكرمة
weam.co/529525
مكة المكرمة - الوئام - حجب العصيمي:
اجتمع أعضاء لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة المشكلة بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية وموافقة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة وبرئاسة أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد القويحص وحضور أعضائها الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء والدكتور عبدالله المعطاني نائب رئيس مجلس الشورى والدكتور معراج مرزا والدكتور عدنان الحارثي وسكرتير اللجنة المهندس أسامة المهندس.
وقد اتخذت اللجنة عدة قرارات ضمن جدول الأعمال في دورته الثالثة عشر ومنها الموافقة على طلبات المواطنين بتكثيف اللوحات الإرشادية في المنطقة المركزية حسب الأسماء الرسمية المعتمدة.
وكذلك وافقت اللجنة على إقرار أسماء لمخططات ولي العهد واستخدام اسماء الأحياء القديمة التي تم ازالتها في توسعة الحرم المكي الشريف ، إلى جانب إقرار اللجنة مراجعة الأسماء التي سبق استخدامها في المعجم الموحد بالوزارة ، كما تم مناقشة كافة مواضيع تسمية وترقيم الشوارع و تم اتخاذ اللازم حيالها .

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