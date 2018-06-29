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تم تقديم الخدمة الإسعافية

إختناقات وحالات سقوط بحريق شقة سكنية بجدة

إختناقات وحالات سقوط بحريق شقة سكنية بجدة
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جدة- الوئام- حجب العصيمي:

أُصيب اربعة أشخاص بحالات اختناق، فيما أُصيب اخر باصابة من اثر سقوط؛ وذلك نتيجة اندلاع حريق في شقة سكنية بحي مشرفة.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد أوضح عبدالله أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة، أن فِرق الهلال الأحمر تلقت بلاغًا صباح امس عن اندلاع حريق في شقة بحي مشرفة خلف نادي الاتحاد. وعلى الفور، باشر الموقع ثلاث فرق إسعافية وفرقة استجابة متقدمة مع القائد الميداني عبدالرحمن عصام الدين.

وأضاف: تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقل اربعة، أُصيبت باختناق من جراء استنشاق الدخان الناتج من الحريق المتصاعد واصابة اخرى من اثر سقوط إلى مستشفى الملك فهد العام بجدة.

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