تفاصيل الوظائف الشاغرة لحملة البكالوريوس بالهيئة الملكية

الجبيل -الوئام:

أعلن معهد الجبيل التقني بالهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف مدربين لحملة البكالوريوس والماجستير. وقال أن الوظائف المطلوبة حالياً تفاصيلها كالأتي:

مدرب مهارات أجهزة صناعية وتحكم – 4 وظائف (Industrial Instrumentation and Control skills Instructor).

مدرب مهارات كهرباء صناعية – عدد وظيفتين (Industrial Electrical skills Instructor).

مدرب غطس تجاري – وظيفتين (Commercial Diving Instructor).

مدرب تركيب الأنابيب والتوليف – وظيفتين (Pipe-fitting and Fabrication Instructor).

مدرب مهارات عمليات التشغيل والبتروكيماويات – 3 وظائف (Instructor in Process Operation & Petrochemical Skills).

مدرب أول مهارات عمليات التشغيل والبتروكيماويات – وظيفتين (Senior Instructor in Process Operation & Petrochemical Skills).

مدرب لحام صناعي – وظيفتين (Industrial Welding Instructor).

مدرب رافعة ونش – وظيفتين (Crane Operator Instructor).

مدرب ميكانيكا آلات – 4 وظائف (Millwright Instructor).

وقالت أن جميع الوظائف تتطلب إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة والأفضلية لمن لديهم خبرة تعليمية سابقة في معهد أو كلية مهنية بعد الثانوية العامة.

وللتقديم على هذه الوظائف من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/N8FrFm