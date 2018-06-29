فتح التقديم لخريجي وخريجات الثانوية بمعهد الإدارة العامة

الرياض- الوئام:

أعلن معهد الإدارة العامة عن فتح باب التقديم لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية للالتحاق ببرامجه الإعدادية المنفذة خلال الفصل التدريبي الأول من العام التدريبي 1440/1439هـ وذلك من خلال موقعه الإلكتروني اعتباراً من الأحد القادم 17 / 10 / 1439 هـ ويستمر باب التقديم مفتوحاً حتى الخميس 6 /11 /1439 هـ .

ومن ضمن البرامج الإعدادية المنفذة في المركز الرئيسي للمعهد:

برمجة الحاسب الآلي، شبكات الحاسب الآلي، إدارة المستشفيات، السكرتير التنفيذي، المحاسبة، الأعمال البنكية، إدارة المواد، إدارة الموارد البشرية، المبيعات.

أما البرامج الإعدادية المنفذة في فرع المعهد بمنطقة مكة المكرمة فهي:

برمجة الحاسب الآلي، السكرتير التنفيذي، المحاسبة، إدارة الموارد البشرية، المبيعات.

أما البرامج الإعدادية المنفذة في فرع المعهد بالمنطقة الشرقية فهي:

السكرتير التنفيذي، المحاسبة، إدارة الموارد البشرية، المبيعات.

أما البرامج الإعدادية المنفذة في الفرع النسوي للمعهد:

السكرتير التنفيذي.

يشترط للقبول في برامج المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو غير سعودي من أم سعودية.

أن يكون المتقدم / المتقدمة حاصلاً على شهادة الثانوية العامة (قسم العلوم الطبيعية – قسم العلوم الإدارية والاجتماعية –قسم العلوم الشرعية)، أو المعاهد العلمية بتقدير لا يقل عن جيد حسب شروط كل برنامج.

ولا يقبل من هو حاصل على شهادة الثانوية الصناعية أو الزراعية أو معهد إعداد المراقبين أو معهد الخياطة أو المعاهد الصحية.

أن يكون المتقدم / المتقدمة من خريجي الثانوية العامة وأن لا يتجاوز​ عمر المتقدم عن (25 سنة) ومن مواليد عام (1413هـ فما​ فوق)​.

أداء اختبار القدرات والاختبار التحصيلي الذي يجريهما المركز الوطني للقياس والتقويم وذلك لكافة البرامج الإعدادية الموجهة لحملة الثانوية العامة التي يقدمها المعهد.

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج اللغة الإنجليزية وتم استبعاده من المعهد) فأنه يشترط أن يكون قد أمضى سنة على الأقل من تاريخ استبعاده.

إذا كان المتقدم/المتقدمة (ممن سبق وأن التحق ببرامج التخصص وتم استبعاده من المعهد) فأنه يشترط أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل من تاريخ استبعاده بسبب الغياب.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://goo.gl/dZtHjr