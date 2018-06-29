«أبل» تحل مشكلة لوحة المفاتيح بأجهزة الماك

واشنطن- الوئام:

استجابت شركة أبل لشكاوى العملاء بشأن لوحة المفاتيح في موديلات ماك بوك الجديدة، حيث أوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن استبدال الأجهزة، التي تعرضت لأضرار معينة.

وأشارت شركة أبل إلى أن برنامج الاستبدال يسري على لوحة المفاتيح Butterfly، التي تمتاز بأزرار مسطحة للغاية، ويتم تركيبها في موديلات ماك بوك 12 بوصة منذ عام 2015، وكذلك موديلات ماك بوك برو بشاشة قياس 13 و 15 بوصة مع اثنين أو أربعة من منافذ التوصيل Thunderbolt 3.

ويغطي برنامج الاستبدال بعض الأضرار الناجمة عن لوحة المفاتيح مثل التكرارات غير المتوقعة للحروف أو العلامات غير الظاهرة، بالإضافة إلى المقاومة العالية لبعض الأزرار أو الاستجابة غير المتسقة للأزرار.

وتنصح شركة أبل عملائها في البداية بالاتصال بالوكيل أو الموزع المعتمد من شركة أبل وتحديد موعد، وتبعا لحجم الضرر في لوحة المفاتيح قد يتم استبدال بعض الأزرار أو استبدال لوحة المفاتيح بأكملها.

ولم تفصح الشركة الأمريكية عن أية تفاصيل بشأن المدة اللازمة للإصلاحات المحتملة، ومن الممكن أن يحصل المستخدم على جهاز بديل، ولذلك من الأفضل أن يقوم المستخدم بإجراء نسخ احتياطي لجميع البيانات المخزنة على الجهاز قبل التوجه إلى المركز الفني، ويتم ذلك عن طريق برنامج أبل Time Machine أو من خلال استعمال قرص صلب خارجي USB.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن عمليات الإصلاح والاستبدال تتم مجاناً بشكل أساسي، إلا أنه قد تكون هناك أضرار أخرى تحتاج إلى إصلاحات، وهو ما قد ينشأ عنه تكاليف أخرى، وعادة ما تقوم شركة أبل بإصلاح جميع الموديلات المتضررة حتى أربع سنوات بدءا من أول عملية بيع لدى الموزع.

وإذا قام المستخدم بإصلاح مشكلات لوحة المفاتيح أو قام بشراء لوحة مفاتيح جديدة على نفقته الخاصة، فيمكنه محاولة استرداد التكاليف من خلال الاتصال بخدمة الدعم الفني التابعة لشركة أبل.