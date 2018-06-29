ماليزيا تجمد الحسابات المصرفية لحزب نجيب عبد الرزاق

كوالالمبور- الوئام:

قالت وسائل الإعلام اليوم الجمعة إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسي الذي سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وذلك في إطار التحقيقات بشأن صندوق التنمية الماليزي (1إم.دي.بي).

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي تزعمه نجيب تلقى أموالاً من صندوق (1إم.دي.بي)، والصندوق محل تحقيقات في قضايا غسل أموال في ما لا يقل عن 6 دول.

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن الصندوق الشهر الماضي بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذي هزم التحالف الذي يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذي ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاماً حتى الشهر الماضي.

وتقول السلطات الأمريكية إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى اختلاسها من الصندوق وإن نحو 700 مليون دولار تم تحويلها إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الوزراء السابق.

وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات وأصر في مقابلة أجرتها معه الأسبوع الماضي على أن السبعمائة مليون دولار كانوا تبرعا من السعوديين.