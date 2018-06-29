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في ضواحي بيروت

مقتل لبناني «طعناً» لاحتفاله بتأهل منتخب البرازيل

مقتل لبناني «طعناً» لاحتفاله بتأهل منتخب البرازيل
weam.co/529538
بيروت- الوئام:

أسفرت مشادة على خلفية مباريات نهائيات كأس العالم عن مقتل الشاب محمد زهر طعناً في ضواحي بيروت بحسب ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام محلية.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه أوقف شخصاً أقدم على قتل آخر إثر خلاف بينهما، نتيجة تشجيع فرق رياضية في منطقة حي السلم بضواحي بيروت.

وأحيل الموقوف إلى القضاء، وفقاً للمصدر.ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشاب قتل على يد اثنين من جيرانه، بعد احتفاله بفوز منتخب البرازيل، وهزيمة منتخب ألمانيا في نهائيات كأس العالم.

وشوهد آلاف الأشخاص يحتفلون في الشوارع بعد خسارة ألمانيا 0-2 أمام كوريا الجنوبية، وبعد ذلك فوز البرازيل على كرواتيا 2-0 أمس الأربعاء.

وفي زمن نهائيات كأس العالم تكاد الانقسامات السياسية والطائفية في لبنان تتبدّد لتحلّ محلّها انقسامات من نوع آخر حول كرة القدم، في ظلّ انتشار كثيف لأعلام الدول المشاركة في المونديال في الشوارع، وعلى شرفات البيوت، ولاسيما ألمانيا والبرازيل، ومواكب احتفالية وشجارات ومشادات حادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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