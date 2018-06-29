إنستغرام تطلق تطبيقها المخفف «لايت»

واشنطن- الوئام:

أطلقت منصة إنستغرام تطبيقها المخفف “إنستغرام لايت” في محاولة لإيجاد أسواق جديدة تحافظ من خلالها على نمو مستخدميها البالغ عددهم مليار مستخدم نشط شهرياً.

ويهدف التطبيق إلى توسيع نطاق إنستغرام في الأسواق الناشئة وتلبية احتياجات المستخدمين في بلدان العالم النامي.

وظهر التطبيق المخصص لأجهزة أندرويد منخفضة المواصفات ضمن متجر تطبيقات غوغل بلاي دون أي إعلان من الشركة.

ويشير وصف التطبيق المرفق إلى أن Instagram Lite تطبيق صغير الحجم، مما يسمح لك بتوفير مساحة على هاتفك وتنزيله بسرعة، بحيث يتيح إمكانية تصفية الصور ونشرها ضمن خلاصة تغذية الأخبار أو ضمن ميزة القصص.

إلى جانب إمكانية مشاهدة القصص وتصفح صفحة استكشاف لكنه يفتقر في الوقت الحالي إلى خيارات مشاركة مقاطع الفيديو أو التواصل مع الأصدقاء من خلال الرسائل المباشرة.

ويهدف تطبيق Instagram Lite إلى حل العديد من المشكلات الشائعة بين مستخدمي الهواتف المحمولة في العالم النامي الذين غالبًا ما يمتلكون هواتف قديمة مع مساحة تخزين صغيرة أو اتصالات شبكة أبطأ أو لا يستطيعون تحمل تكلفة حزم بيانات الإنترنت مرتفعة الثمن.

بحيث قد لا يضطر المستخدمون إلى حذف الصور أو التطبيقات الأخرى لتثبيت Instagram Lite، أو الانتظار لفترة طويلة لتحميل الصور ودفع المزيد مقابل مشاهدتها.