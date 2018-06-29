البرازيل تكشف مدى خطورة إصابة مارسيلو

موسكو- الوئام:

كشف المنتخب البرازيلي لكرة القدم عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها النجم مارسيلو، والتي أجبرته على الخروج مبكراً من لقاء الفريق مع نظيره الصربي ببطولة كأس العالم المقامة حالياً في روسيا.

وتم استبدال مارسيللو بعد مرور عشر دقائق فقط من عمر المباراة، التي انتهت بفوز البرازيل 2-0، بسبب معاناته آلام في أسفل الظهر، لينزل بدلاً منه فيليبي لويس.

وكتب منتخب البرازيل عبر حسابه على تويتر: مارسيللو كان يعاني من تقلص أعصاب في العمود الفقري، لكنه تلقى العلاج اللازم وأصبح الآن على ما يرام.

وتأهل المنتخب البرازيلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد خمسة ألقاب، لدور الستة عشر بعدما تصدر المجموعة الخامسة، ليضرب موعداً لاتينياً في الدور الثاني مع منتخب المكسيك، الذي احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة السادسة، الإثنين المقبل.