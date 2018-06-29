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بقيمة بلغت 48.2 مليون ريال

الجمارك السعودية: ضبط «1.769.315» سلعة مقلدة ومغشوشة

الجمارك السعودية: ضبط «1.769.315» سلعة مقلدة ومغشوشة
weam.co/529546
الرياض- الوئام:

أكد عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم الجمارك إن الهيئة ضبطت 1.769.315 سلعة مقلدة ومغشوشة منذ بداية العام الجاري حتى 31 / 5 / 2018 بقيمة بلغت 48.2 مليون ريال، فيما بلغ عدد المحاضر التي جرى تسجيلها لهذه المضبوطات 669 محضرا.

وبين العيسى أن الكميات غير المطابقة للمواصفات والمقاييس خلال الفترة نفسها بكميات ووحدات تصل إلى 71.534 طنا متريا، 27.291 (وحدة/علب)، 3.252.222 كيلوجراما صافيا، كما سجلت 28.247 كيلوجراما قائما، 22.552 كيلوجراما مغلفا بحسب الاقتصادية.

وأضاف:  كما تضمنت المضبوطات 11.359 لترا، و680.475 مترا طوليا، و265.278 مترا مربعا، و23.402.392 ملليلترا و20.016.172 وحدة.

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