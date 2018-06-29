تفاصيل الوظائف الشاغرة بوزارة العدل

الرياض- الوئام:

أعلنت وزارة العدل عن توفر عدد من الوظائف الإدارية والمالية وأعوان القضاة للرجال بالمرتبة الخامسة، لافتة إلى أنها ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية ممن يحملون مؤهل الدبلوم في تخصص إدارة مكتبية ومحاسبة وسكرتارية بشرط ألا يقل تقديرهم عن جيد جداً.

واشترطت الوزارة على المتقدمين أن تتوفر لديهم شهادة دبلوم من كلية التقنية أو معهد الإدارة أو كلية المجتمع، بحيث تكون مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة، مع إرفاق الوثيقة إلكترونياً عند التقديم.

كما اشترطت أن يجيد المتقدم استخدام الحاسب الآلي، وألا يكون متقاعداً أو يشغل نفس المرتبة في أي جهة حكومية.

وأن يكون التقديم على وظيفة واحدة من الوظائف المعلنة، وأن يكون التقديم لمنطقة واحدة فقط، وتحدد الرغبات في نطاق المنطقة المقدم لها.