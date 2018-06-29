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إنزال القصاص العادل فوراً بالإرهابيين

العراق يعدم «12» مداناً بالإرهاب رداً على قتل داعش لمخطوفين

العراق يعدم «12» مداناً بالإرهاب رداً على قتل داعش لمخطوفين
weam.co/529551
بغداد- الوئام:

قالت الحكومة العراقية اليوم الجمعة إنه تم تنفيذ حكم الإعدام في 12 مداناً بالإرهاب وذلك بعد ساعات من دعوة رئيس الوزراء حيدر العبادي للإسراع في تنفيذ الأحكام رداً على خطف وقتل 8 من قوات الأمن.

وقال متحدث باسم الحكومة في بيان بناء على توجيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي تم تنفيذ حكم الإعدام بــ 12 إرهابياً مداناً الخميس من الذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمر أمس الخميس، بالتنفيذ الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق إرهابيين في قرار يبدو أنه رد على إعدام تنظيم داعش رهائن لديه، وفق بيان رسمي.

وأمر العبادي، بحسب البيان بإنزال القصاص العادل فوراً بالإرهابيين المحكومين بالإعدام، والذين اكتسبت أحكامهم الدرجة القطعية.

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