بدر بن محمد الغامدي

ما إن تهافت زملائه في العمل لتهنئته على قدوم مولودته وسألوه السؤال المعتاد (وش سميتها يا أبو فلان؟)، حتى جاء الرد غير المتوقع (عيب أقول اسمها) ظنوه يمازحهم في البداية، لكنه كان جادا. . فقد سألته لأتأكد منه ، فقال هذا ما حصل لنا مع زميلنا و مولودته .

وأقولها في موقف آخر أنني اتصلت عليه لاستمع منه مباشرة ، قال لي حرفياً : أنه سأل أحد زملائه بالعمل عن إحدى العادات التي سمع عنها لديهم ، قال : نعم أبويه ما شاف أمي منذ بداية زواجهما قبل عشرات السنين بسبب عادة وضع النقاب ( البرقع ) على وجهها أمام زوجها .

ظننت بصراحة أنه يمزح أو أن هذه العادة على الرغم من قلّتها القليلة قد اندثرت ، لكنه حلف لي بسماع ذلك من الابن مباشرة .

طَرَفٌ منهم يريدون الأنثى منذ الولادة و الترعرع و النشأة و الحياة كاملة بين الجدران الأربع ، حتى يصل الأمر لوفاتها و يصلي عليها بالتكبيرات الأربع ولو وجد مجالًا لوضع قبرها بين أسوار البيت . كل هذا في إطار عادات آسرة لم ينزل الله بها من سلطان.

ولك أن تسمع أيضا لأنهم يأخذون من المكذوب عن رسولنا صلى الله عليه و سلم دين يطبقونه في حياتهم ، فمثلاً ( شاوروهم و خالفوهم ) حديث مكذوب ولو بحث بجهد يسير جدًا في حياة القدوة نبينا صلى الله عليه وسلم لوجد الكثير ما يخالف هذه المقولة ، لأن النبي صلى الله عليه و سلم أشرك في اتخاذ الرأي زوجاته و في مواقف عظيمة.

هذا طرف من الإفراط و للبعض في الطرف الآخر من التفريط ، و الذي جعل همه الأكبر هو ” كشف اللحم ” و التمايع و تليين و تلوين الأمر .

فحديثه و فكره و كلامه و كتاباته على هذا السبيل والمنوال لأنه يريد فقط من المرأة سلعة في يديه ، يراهن هو وأصدقاؤه بها لذا هو المثقف مدعي الحرية لذلك.

ذهبت لصديقي في المحكمة لبعض دقائق فقط رأيت بعيني أموراً يحزن لها القلب ، و سمعت منه مباشرة لقضايا هي أولى بكثير من جزئيات صغيرة جداً يتصارعون عليها في وسائل الإعلام من أجل المرأة .

فتركيز بعضهم فقط على المرأة و التي يعتبرونها سلعة كيف يتلاعبون بها لإخماد نشوة في نفوسهم وتركوا الآيات و الأحاديث الكثيرة عن حقوقها الحقيقية .

قال صلى الله عليه وسلم : لا يكون لأحد ثلاث بنات ، أو ثلاث أخوات ، أو بنتان أو أختان فيتقي الله فيهن ويحسن إليهن إلا دخل الجنة.

عندما نعود للمنبع الصافي و المنهل المعين من كتاب ربنا و سنة نبينا صلى الله عليه وسلم دون إفراط و لا تفريط سنجد الناس تنقاد إليه و هي مستسلمة.

مسكينة يا صانعة الرجال حتى كلمة أحبك يراها البعض أنها في قاموس المحرمات من القول . لذا أقولها مفتخراً : أحبك أمي العزيزة ، أحبك يا زوجتي الغالية ، أحبكن أخواتي و قريباتي الفُضليات.

همست في أذنه قائلا : هو قرارهن في قيادة السيارة بحسب ظروفهن و احتياجهن و لمن تريد و تحتاج ، فلهن القرار .

والنظام كفل لها الحماية بعد الله سبحانه و تعالى فهذا حق مباح لهن فالحياة تتغير إيجابياً بمقدار النظر إليها من زاوية مصالح الناس ، والعناية بها غاية مصلحة الشارع وحكمته في الإيطار المشروع .

ونحن نثق أنها ستبقى على جَلَبات الحياء، و تتحلى بالقيم والمباديء ومن كانت عكس ذلك سيلفظها المجتمع ويحاسبها القانون.