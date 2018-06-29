«الوئام» تنشر الدليل التنظيمي والإجرائي لجميع الحضانات ورياض الأطفال

كشفت وزارة التعليم ممثلة في إدارة رياض الأطفال عن الإصدار الجديد للدليلين التنظيمي والإجرائي لجميع الحضانات ورياض الأطفال بالمناطق والمحافظات.
وأكدت الإدارة العامة لرياض الأطفال العمل بالأصدار الجديدللدليلين التنظيمي والإجرائي في جميع الحضانات ورياض الأطفال بالمناطق والمحافظات بدءا من العام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هــ.
وتتولى ادارات التعليم تطبيق الإجراءات المرفقة ويلغي هذا القرار جميع الادله التنظيمية والإجرائية السابقة المعمول بها في الروضات والحضانات.
وفيما يلي الدليل الإجرائي:
https://doc-00-bk-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/3bath6aejt1tpab96nqha8ht9ilgs6nf/1530266400000/15370534879754171266/*/1UC5dqsjTlPaIW18O6COiQF3uWJKvod3z?e=download
الدليل التنظيمي:
https://doc-0c-bk-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/726j0u28plb7nvh9m8143q1lom3jv740/1530266400000/15370534879754171266/*/1oxcnPy5wrjI7iUil7rjrNg_Mpx4Mz2tB?e=download