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يبدأ العمل بها في 1440/1439هــ

«الوئام» تنشر الدليل التنظيمي والإجرائي لجميع الحضانات ورياض الأطفال

«الوئام» تنشر الدليل التنظيمي والإجرائي لجميع الحضانات ورياض الأطفال
weam.co/529566
الطائف - الوئام- عبدالله العازمي:

كشفت وزارة التعليم ممثلة في إدارة رياض الأطفال عن الإصدار الجديد للدليلين التنظيمي والإجرائي لجميع الحضانات ورياض الأطفال بالمناطق والمحافظات.

وأكدت الإدارة العامة لرياض الأطفال ‏العمل بالأصدار الجديدللدليلين التنظيمي والإجرائي في جميع الحضانات ورياض الأطفال بالمناطق والمحافظات بدءا من العام الدراسي ١٤٣٩/ ١٤٤٠ هــ.

وتتولى ادارات التعليم تطبيق الإجراءات المرفقة ويلغي هذا القرار جميع الادله التنظيمية والإجرائية السابقة المعمول بها في الروضات والحضانات.

وفيما يلي الدليل الإجرائي:

https://doc-00-bk-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/3bath6aejt1tpab96nqha8ht9ilgs6nf/1530266400000/15370534879754171266/*/1UC5dqsjTlPaIW18O6COiQF3uWJKvod3z?e=download

الدليل التنظيمي:
https://doc-0c-bk-docs.googleusercontent.com/docs/securesc/ha0ro937gcuc7l7deffksulhg5h7mbp1/726j0u28plb7nvh9m8143q1lom3jv740/1530266400000/15370534879754171266/*/1oxcnPy5wrjI7iUil7rjrNg_Mpx4Mz2tB?e=download

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