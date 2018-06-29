ضربة لحزب الله بسقوط «بركات» منفذ عمليات تبييض الأموال

متابعات - الوئام:

اعتقلت السلطات في باراجواي اللبناني محمود علي بركات (40 عاما)، بتهمة تبييض الأموال لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية، حسبما تداولت وسائل إعلام لبنانية.

وقال موقع جنوبية، اليوم الجمعة، إن “اللبناني المعتقل ابن بلدة بعلول (البقاع الغربي)، هو تاجر هواتف خلوية، وقد اعتقله إنتربول باراجواي، وسط العاصمة، خلال وجوده في مكتبه. مضيفا أنه “لديه مذكرة توقيف وطلب تسليم من قاضي الولايات المتحدة”.

يذكر أنه منذ قرابة الشهر ونصف قامت السلطات في باراجواي باعتقال اللبناني نادر فرحات، بتهمة تبييض أموال المخدرات، والتعامل مع ميليشيا حزب الله.