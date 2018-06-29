التعليقات: 0

اعتقله الإنتربول الدولي

ضربة لحزب الله بسقوط «بركات» منفذ عمليات تبييض الأموال

ضربة لحزب الله بسقوط «بركات» منفذ عمليات تبييض الأموال
weam.co/529573
متابعات - الوئام:

اعتقلت السلطات في باراجواي اللبناني محمود علي بركات (40 عاما)، بتهمة تبييض الأموال لصالح ميليشيا حزب الله الإرهابية، حسبما تداولت وسائل إعلام لبنانية.

وقال موقع جنوبية، اليوم الجمعة، إن “اللبناني المعتقل ابن بلدة بعلول (البقاع الغربي)، هو تاجر هواتف خلوية، وقد اعتقله إنتربول باراجواي، وسط العاصمة، خلال وجوده في مكتبه. مضيفا أنه “لديه مذكرة توقيف وطلب تسليم من قاضي الولايات المتحدة”.

يذكر أنه منذ قرابة الشهر ونصف قامت السلطات في باراجواي باعتقال اللبناني نادر فرحات، بتهمة تبييض أموال المخدرات، والتعامل مع ميليشيا حزب الله.

روابط ذات صلة

صواريخ إسرائيلية تستهدف حزب الله قرب مطار دمشق

صواريخ إسرائيلية تستهدف حزب الله قرب مطار دمشق
الجيش اليمني يأسر خبراء من حزب الله

الجيش اليمني يأسر خبراء من حزب الله
إيران تؤجل انضمامها لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

إيران تؤجل انضمامها لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب
وزير الخزانة الأميركي يفضح أنشطة ميليشيا حزب الله المرتبطة بتجارة المخدرات و غسيل الأموال

وزير الخزانة الأميركي يفضح أنشطة ميليشيا حزب الله المرتبطة بتجارة المخدرات و غسيل الأموال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>