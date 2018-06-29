«جامعة الباحة» تطلق فعاليات المقهى الثقافي

الباحة - الوئام - عايض ال ركبان:

تطلق جامعة الباحة اليوم الجمعة بمشيئة الله فعاليات المقهى الثقافي وذلك بمسرح قرية ديار العز التراثيّة بغابة رغدان.

ويتخلل فعاليات المقهى الثقافي أمسية حكايتي مع النبات وسيكون ضيف الأمسية الاستاذ الدكتور أحمد قشاش.

حيث سيتم التطرق لرحلته مع عالم النبات وقصة ومسيرة تأليف موسوعة النبات في جبال السراة والحجاز ، والصعوبات التي واجهته والمعوقات التي اعترضته, وتتناول الأمسية كذلك الحديث عن أبرز النباتات العلاجية في المنطقة والنباتات النادرة ، والنباتات التي لها مردود اقتصادي .

كما سيتم التطرق لتجربة الدكتور قشاش في مجال زراعة الزيتون والحديث عن كرسي الزيتون الذي تشرف عليه الجامعة ومن المواضيع التي ستطرح في الأمسية تجربة الدكتور أحمد في تحويل السماد الطبيعي إلى غاز مشتعل وغير ذلك من المحاور المتعلقة بعالم النبات .

ومن ضمن فعاليات المقهى الثقافي أمسية لمحبي الشعر ومتذوقيه وهي بعنوان “الشعر الشعبي في ذاكرة الشعراء” مساء يوم السبت القادم بمشيئة الله ، وسيشارك في هذه الأمسية الثقافية الشعرية كل من الاستاذ محمد بن حوقان المالكي والدكتور محمد الشدوي.

وسيتم التطرق لذكريات الضيوف مع الشعر الشعبي، وبدايتهما الشعرية وبمن تأثرا في الصغر في مجال الشعر , بالإضافة إلى مستقبل الشعر الشعبي من وجهة نظرهما, وما أبرز المواقف الطريفة التي مرت بهما في ساحة الشعر الشعبي.

وسؤالهما عن القصائد التي يعتبرونها بصمة في مجال الشعر الشعبي سواء لهما أو لغيرهما من الشعراء ،وغير ذلك من المحاور التي سيتم تناولها في هذه الأمسية الثقافية .

وستختتم فعاليات المقهى الثقافي يوم الأحد بمشيئة الله بأمسية ثقافية بعنوان الأدب والأدباء في منطقة الباحة وسيكون ضيفي الأمسية الاستاذ حسن الزهراني والدكتور سلمان القرني وسيتم في هذه الأمسية تناول موضوع صناعة الأديب في منطقة الباحة قديماً وحديثاً.

والحديث عن بعض الشخصيات الأدبية التي كان لها تأثير كبير في الانتاج الأدبي والثقافي بمنطقة الباحة ، كما سيتم التطرق لدور النادي الأدبي بمنطقة الباحة في رعاية الحركة الأدبية بالمنطقة .

وغير ذلك من المحاور التي سيتم التطرق لها في هذه الأمسية الأدبية وسيتم في نهاية الأمسيات إجراء العديد من السحوبات وتوزيع هدايا قيمة لحضور فعاليات وأمسيات المقهى الثقافي التي تصب في تنشيط السياحة الثقافية بالمنطقة كأحد الأهداف التي تسعى جامعة الباحة لتحقيقها من خلال المشاركة في مهرجان صيف هذا العام.