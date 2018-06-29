جريمة حرب.. إدانات واسعة لنهب الحوثيين مخازن “الغذاء العالمي”

وكالات - الوئام:

دانت الحكومة اليمنية اقتحام ميليشيات الحوثي الإيرانية مخازن برنامج الغذاء العالمي في محافظة الحديدة، واختطاف اثنين من الموظفين، واقتيادهم إلى جهة مجهولة.

واستنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، عبد الرقيب فتح، الحادثة واستمرار ميليشيات الحوثي في مضايقاتها للمنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة باليمن.

ووصف فتح عملية الاقتحام واختطاف الموظفين بأنها “جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والإنسانية”.

وقال في تصريح بثته وكالة الأنباء الرسمية سبأ “إن مضايقات المنظمات العاملة الإغاثية التي تؤدي عملا إنسانيا والشعب اليمني بأمس الحاجة إليه، عملا إرهابيا باميتاز، ويستوجب من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إدانة هذا العمل والوقوف بوجهه بكل قوة وحزم واتخاذ كل الطرق والوسائل الكفيلة بردع الميليشيات عن التدخل في العمل الإنساني وعمل المنظمات الإغاثية”.

وأضاف فتح أن “استهداف المنظمات الإغاثية في محافظة الحديدة، من قبل الميليشيات وسيطرتها على الميناء واستخدامه لخطف السفن الإغاثية واحتجازها، يزيد من معاناة أبناء المحافظة، والشعب اليمني ككل”.

وجدد وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة، ترحيب الحكومة اليمنية بكافة جهود المانحين والمنظمات الإغاثية والإنسانية في اليمن، وحرصها على أن يستفيد كافة الشعب اليمني من المساعدات الاغاثية والإنسانية.

وطالب فتح منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، ليزا غراندي، والمنظمات الإنسانية إدانة هذه الأعمال، ومتابعة المختطفين العاملين في المجال الإغاثي، والعمل بكل السبل للإفراج عنهم، وضمان سلامتهم.