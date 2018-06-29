إيران تستعطف العالم بلغة بريئة: أمريكا هي السبب

متابعات - الوئام:

مع ازدياد وتيرة الضغط السياسي والاقتصادي الشديد على طهران خرجت الأخيرة بتصريحات للعالم مجددا، قائلة إنها “لا علاقة لها بما يحدث في دول الشرق الأوسط من حروب وأزمات وألقت باللوم في الملعب الأمريكي”.

وشن مندوب إيران في الأمم المتحدة هجوما واسع النطاق على الدول الكبرى وأكد أنه حتى في حالات نادرة حينما تكون جذور الاشتباكات داخلية نلاحظ تصعيدها وإطالتها بسبب تدخلات غير قانونية من قبل قوى إقليمية أو دول من خارج المنطقة، متناسيا أن بلاده تتدخل في شؤون العديد من دول المنطقة.

وأضاف أن “تحليلا عميقا لجميع أسباب الاشتباكات والحروب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقود الماضية يثبت أن هناك عيوبا مشتركة في معظمها، وهي التدخلات الخارجية، والاحتلال الأجنبي أو تركيب من كليهما.

والاثنين الماضي قال (خوشرو) أمام الأمم المتحدة أن احتلال أرض فلسطين النواة الرئيسية والأساسية لجميع اشتباكات المنطقة وأن ممارسات الكيان الصهيوني العنصرية والتعسفية ضد الشعب الفلسطيني على مدى العقود السبعة الماضية وسياساته العدوانية والتوسعية تجاه دول المنطقة، هي المصدر الأساس لتهديد الأمن والسلام في المنطقة، إذ أن هذا الكيان نفذ أكثر من 100 عدوان على سوريا ولبنان ومازالت ارض فلسطين وهضبة الجولان محتلة من قبل هذا الكيان.

واعتبر التدخلات الخارجية والاحتلال والعجز الناجم عنهما والعمل لهندسة المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من العوامل الأخرى لزعزعة استقرار المنطقة وأضاف، أن هذه العوامل أدت إلى أن تصبح المنطقة مركزا لإعداد الإرهابيين ونمو الجماعات المتطرفة.

وأشار إلى الدعم في البداية لبلورة هذه الجماعات من بعض الجهات الإقليمية والدولية، وأضاف، أن هذه الجماعات تحولت في النهاية إلى غيلان تهدد حماتها وصانعيها.

وانتقد مندوب إيران في الأمم المتحدة بعض البيانات التي تليت في الجمعية العامة والتي جاءت في إطار إثارة الخوف من إيران قائلا، أن هذه المسالة تتابع بشدة من قبل من هم بحاجة إلي صنع عدو وهمي من أجل بيع الأسلحة والسيطرة على أسواق الأسلحة في المنطقة ولا علاقة لذلك بالأمن والسلام في الشرق الأوسط إطلاقا.