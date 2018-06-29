فنانة مصرية: «الفتة» سبب خروج الفراعنة من المونديال

متابعات - الوئام:

هاجمت الفنانة سما المصري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر هيكتور كوبر، بعد خروج الفراعنة من كأس العالم، وتذيله ترتيب المجموعة الأولى، والتي ضمت أوروجواي والسعودية وروسيا البلد المستضيف.

وأشارت المصري، في فيديو لها، إلى أن “اهتمام هيكتور كوبر بعمل الإعلانات الربحية والفتة هو السبب الرئيس في الخروج المخزي للمنتخب من كأس العالم”.

وطالبت المصري، اتحاد الكرة، بالاستقالة، بسبب سوء إدارة بعثة منتخب مصر في كأس العالم، والتسبب في أزمة لمحمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد حصوله على حق المواطنة من دولة الشيشان، والذي منحه إياه رمضان قديروف رئيس البلاد.