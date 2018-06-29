تحذير أممي من دخول المنطقة العربية في حالة من الفوضى

متابعات - الوئام:

حذر مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ماتيوس شمالي، من دخول المنطقة العربية في حالة من الفوضى في حال توقفت الوكالة عن تقديم خدماتها.

ودعا “شمالي”، في تصريح صحفي، المجتمع الدولي، لعدم السماح إلى الوصول إلى هذه المرحلة من أجل الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، كاشفاً عن أن العجز المالي لوكالة الأونروا هو تحت الصفر أصلا، لأنها تحمل عجزا من العام الماضي بقيمة 146 مليون دولار، ليصبح العجز الحالي 446 مليوناً، مشيراً إلى أن التعهدات التي أعلنت عنها بعض الدول مقارنة بالعجز مبلغ ليس كبيرا.

وأكد أن “الأونروا لن تتوقف عن تقديم خدماتها ولن تقوم بتسليم خدماتها ومهامها لأي أطراف أخرى”، مشدداً على أن من يقرر في هذا الشأن ليس الأونروا، وإنما الجمعية العمومية والدول الأعضاء ولا أرى أي أحد من الجمعية والدول الأعضاء يقدم على وضع هذا القرار.