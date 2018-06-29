المملكة تعزز إمدادات النفط قرب مستوى قياسي في يونيو

وكالات - الوئام:

قالت دراسة لرويترز، اليوم الجمعة، إن السعودية أكبر مصدر للنفط في المملكة العربية السعودية عززت الإمدادات إلى 10.70 مليون برميل يوميا، في يونيو، مقتربة من مستوى قياسي.

وقال مصدر يتتبع إنتاج المملكة من النفط “الرقم السعودي لشهر يونيو سيكون مرتفعا للغاية”.

وتعد الخطوة السعودية مؤشر واضح على رغبتها في تخفيف أسعار النفط – التي بلغت هذا العام 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014، مما دفع المستهلكين مثل الولايات المتحدة إلى إثارة المخاوف – ولتعويض النقص لدى أعضاء أوبك الآخرين.

ووافقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومجموعة من الدول غير الأعضاء في منظمة الأوبك يوم السبت الماضي على العودة إلى الالتزام بنسبة 100٪ في تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها سابقا، بعد شهور من نقص الإنتاج من قبل دول أوبك، بما فيها فنزويلا وأنجولا.

وتأتي الزيادة السعودية في الوقت الذي حثت فيه الولايات المتحدة الرياض وبعض الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك على زيادة الإنتاج لتعويض خسائر العرض الناجمة عن تجدد العقوبات الأمريكية على إيران.