تسريب يكشف تفاصيل أجهزة آيفون الجديدة

متابعات - الوئام:

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية في وقت سابق عن طرح 6 أجهزة جديدة هذا العام، منها 3 هواتف من طراز “آيفون”، لكن خبيرا في شؤون هذه الشركة تمكن من تسريب تفاصيل لها قبل الموعد المتوقع.

ونشر المحلل المتخصص في شؤون شركة “آبل”، التايواني مينغ تشي كو، تفاصيل أجهزة آبل الجديدة وتشمل: ساعة ذكية وجهاز حاسوب محمول وحاسوب لوحي “آيباد” إضافة إلى 3 هواتف “آيفون.

وتركز “آبل” في هواتفها الجديدة على أمور: السعر وخاصية التعرف على الوجه لفك القفل وإضافة مزايا شكلية مثل زيادة حجم الشاشات، وفق “مينغ”.

ومن المتوقع أن تكشف “آبل” عن أجهزتها الجديدة في سبتمبر المقبل، وفقا لصحيفة “الصن” البريطانية.

وسيبلغ ثمن أحد هواتف آيفون بين 600- 700 دولار أمريكي، وهو سعر أقل من ثمن هاتف “آيفون x”، الذي يزيد على ألف دولار، ويتوقع أن يبلغ حجم الهواتف الجديدة 6.1- 6.5 إنش، والأخير هو أكبر حجم لهواتف آيفون على الإطلاق.

أما الساعة الجديدة من “آبل”، فستكون شاشتها أكبر بـ15 بالمئة من شاشة الساعة الحالية.

ويزال الإطار الذي كان محيطا بجهاز “آيباد”، على أن تضاف إليه خاصية التعرف على الوجوه لفتح قفله.