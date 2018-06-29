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لم يحضر سوى ملك ورئيس

سياسات روسيا تبعد قادة بعض الدول عن كأس العالم

سياسات روسيا تبعد قادة بعض الدول عن كأس العالم
weam.co/529606
وكالات - الوئام:

أشاد المدير التنفيذي للجنة المنظمة لكأس العالم أليكسي سوروكين ،اليوم الجمعة، بالتنظيم والمناخ العام خلال المباريات، ولكنه أعرب عن “حيرته” أيضا جراء غياب الشخصيات البارزة من أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية.

وقال في مؤتمر صحفي في إستاد لوجنيكي في يوم الراحة بين مرحلة المجموعات وانطلاق دور الستة عشر: “نحن راضون للغاية عن الطريقة التي يسير بها كأس العالم. كل شيء منظم بطريقة رائعة. وكل شيء يسير بشكل جيد”. أشاد سوروكين بالمناخ الاحتفالي الذي خلقه المشجعون في الـ11 مدينة المضيفة، وأنه لم يقع سوى حوادث بسيطة قليلة.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بروسيا، حيث قال مدير المسابقات بالفيفا كولين سميث: “نحن مسرورون بطريقة سير المباريات. ولقد نظمت روسيا فعاليات رائعة”.

لكن الانتقاد الموجه للدور الروسي العسكري في الحرب الأهلية السورية، وتسميم العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وابنته في بريطانيا إلى ، اديا إلى عدم حضور قادة من أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية افتتاح المباريات، ولم يحضر المباريات سوى ملك بلجيكا فيليب والرئيس السويسري آلان بيرسيت حتى الآن.

وقال سوروكين: “تتملكنا الحيرة من قرارات سياسيين بعينهم بعدم حضور كأس العالم. إنهم مرحب بهم دائما”.

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