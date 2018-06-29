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بعد أكثر من 2700 فحص

فيفا: لا وجود لحالات منشطات في كأس العالم

فيفا: لا وجود لحالات منشطات في كأس العالم
weam.co/529607
وكالات - الوئام:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجمعة انه أجرى أكثر من 2700 فحص للمنشطات في نهائيات كأس العالم في روسيا التي انطلقت في 14 يونيو، مؤكدا عدم تسجيل أي حالة ايجابية حتى الى الآن.

وأوضح المسؤول عن تنظيم الدورات والبطولات في الفيفا كولان سميث في مؤتمر صحافي لتقديم حصيلة عن النصف الاول من المونديال غداة اختتام مباريات دور المجموعات، “تم إجراء أكثر من 2700 اختبار منشطات، تم فحص كل لاعب مشارك مرة واحدة على الاقل، وأحيانا أكثر”.

أضاف “هناك أيضا فحص على أربعة لاعبين على الأقل في كل مباراة، ثم يتم إرسال العينات إلى مختبر في سويسرا، ولم يسجل أي انتهاك لقانون مكافحة المنشطات في هذه المرحلة”.

وتابع أنه تم وضع “برنامج شامل جدا” في هذا الصدد، و”نحن راضون عن العملية التي تسير وفق الخطة” المرسومة.

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