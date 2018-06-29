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بنزيف في المخ

وفاة لاعب المنتخب الصربي

وفاة لاعب المنتخب الصربي
weam.co/529608
متابعات - الوئام:

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن نجم كرة القدم الصربي الدولي السابق جوران بونيفشفيتش وافته المنية مساء أمس الخميس عن عمر يناهز 45 عاما.

وكان بونيفشفيتش ، اللاعب السابق لفريق ريد ستار بلجراد الصربي ومنتخب صربيا ومونتنجرو ، تعرض لنزيف في المخ الشهر الماضي.

وكان اللاعب الراحل ، المولود بمدينة سبليت الكرواتي ، انتقل مع عائلته لمدينة بلجراد وسط أحداث العنف التي شهدتها يوغسلافيا السابقة.

وفي صربيا ، لعب النجم الراحل لفرق باسك وجرافيكار وراد وريد ستار وفاز بلقب الدوري المحلي مرتين وكذلك بلقب الكأس مرتين.

كما لعب لفريقي توتنهام الإنجليزي ودن هاج الهولندي وخاض 16 مباراة دولية مع منتخب صربيا ومونتنيجرو.
وعمل النجم الراحل مديرا رياضيا للاتحاد الصربي في الفترة الماضية وحتى وافته المنية أمس.

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