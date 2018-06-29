رحيل النظام الإيراني مطلب رئيسي في باريس

وکالات - باریس - الوئام:

انطلقت صباح اليوم الجمعة، الجلسات التحضيرية للمؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذي ينطلق غدا السبت تحت عنوان “الانتفاضة من ‌أجل التغيير في إيران”، بمشاركة دولية وعربية كبرى، ويستمر حتى الإثنين المقبل.

وطالب متحدثون فی ندوة‌ الیوم بتشديد العقوبات على نظام طهران، وتنفيذ العقوبات المفروضة عليه، مشددين على ضرورة رحيله في أقرب وقت، كونه المتسبب الأول في أزمات الشرق الأوسط.

وقال جوليو ترتزي، وزير الخارجية والمبعوث الايطالي السابق لدى الأمم المتحدة: إن النظام الإيراني لا يتدخل فقط في المنطقة، بل أيضا وضع اقتصاده لتقوية الحرس الإيراني والإرهاب.

وقال آدم إيرلي، الناطق السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “علينا مضاعفة العقوبات المفروضة على النظام الإيراني وإنفاذها”.

وأضاف: يجب حرمان النظام الإيراني من النظام المصرفي الدولي والحيلولة بينه وبين أسواق النفط العالمية.

من جانبها، قالت ليندا تشافيز، مديرة العلاقات العامة السابقة بالبيت الأبيض: “آمل أن تكون الإدارة الأمريكية أكثر نشاطاً في التواصل مع المقاومة الإيرانية”، مشيرة إلى أنه على الولايات المتحدة التعرف على خطط المعارضة المستقبلية لإيران والتواصل مع حركة مجاهدي خلق.

من جانبه، شدد روبرت توريسيلي عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابق على ضروة الضغط على النظام الإيراني قائلا: “يجب على نظام طهران أن يذهب فورا.. توجد عدة طرق للضغط على النظام الإيراني أبرزها الضغوط السياسية والاقتصادية”.

وأضاف توريسيلي: “هناك أيضا خيار عسكري لمواجهة مشاريع النظام الإيراني لكن لا أحد يريد هذا الخيار”.