التعليقات: 0

في احتفالية بنادي الطائي

أهل حائل يكرمونه وهو مريض وبعد قليل يلعب من الحماس

weam.co/529614
متابعات - الوئام:

كرم نادي الطائي، في احتفالية كبيرة اليوم الجمعة، الرياضي فرج الطلال، الملقب بـ”الشامل”.

وتفاعل “الطلال” مع التكريم رغم مرضه، حيث أدى رقصة مع الحضور، معبرا عن سعادته بالحفل.

ويعد فرج الطلال ظاهرة رياضية واجتماعية، صنع لنفسه شعبية جارفة، بسبب مواهبه المتعددة.

بدأ الطلال، أحد أبناء حائل، العمل في المجال الرياضي منذ أكثر من 40 عاما، بدأها باللعب في فريق أشبال الهلال حين كان طالباً في معهد التربيّة الرياضيّة، ثُم تدرّب بنادي الشباب، إلى أن التحق بنادي الطائي في مدينته حائل.

أطلق على اللاعب صفة “الشامل”، حيث شارك في عدة ألعاب منها كرة القدم، والطائرة، واليد، والسلة، وألعاب القوى.

روابط ذات صلة

موجة غضب بسبب حظر “السعودية للكهرباء” لعدد من متابعيها.. والشركة ترد

موجة غضب بسبب حظر “السعودية للكهرباء” لعدد من متابعيها.. والشركة ترد
الشيخ الباتلي: التمور المباعة بالأسواق ليست «عجوة» وإنما هي الوزنة

الشيخ الباتلي: التمور المباعة بالأسواق ليست «عجوة» وإنما هي الوزنة
وعكة صحية مفاجئة لـ«عبد الله الرويشد» تلغي حفلته بالسعودية

وعكة صحية مفاجئة لـ«عبد الله الرويشد» تلغي حفلته بالسعودية
بالفيديو: السعوديات يجبرن «محمد عبده» على التفاعل‎ معهن

بالفيديو: السعوديات يجبرن «محمد عبده» على التفاعل‎ معهن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>