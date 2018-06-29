أهل حائل يكرمونه وهو مريض وبعد قليل يلعب من الحماس

متابعات - الوئام:

كرم نادي الطائي، في احتفالية كبيرة اليوم الجمعة، الرياضي فرج الطلال، الملقب بـ”الشامل”.

وتفاعل “الطلال” مع التكريم رغم مرضه، حيث أدى رقصة مع الحضور، معبرا عن سعادته بالحفل.

ويعد فرج الطلال ظاهرة رياضية واجتماعية، صنع لنفسه شعبية جارفة، بسبب مواهبه المتعددة.

بدأ الطلال، أحد أبناء حائل، العمل في المجال الرياضي منذ أكثر من 40 عاما، بدأها باللعب في فريق أشبال الهلال حين كان طالباً في معهد التربيّة الرياضيّة، ثُم تدرّب بنادي الشباب، إلى أن التحق بنادي الطائي في مدينته حائل.

أطلق على اللاعب صفة “الشامل”، حيث شارك في عدة ألعاب منها كرة القدم، والطائرة، واليد، والسلة، وألعاب القوى.