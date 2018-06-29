من هو الرئيس الجديد للمنظمة الدولية للهجرة؟

الرياض - الوئام:

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة انتخاب البرتغالي أنطونيو فيتورينو رئيسا للمنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، ليتغلب بهذا على المرشح الأمريكي المثير للجدل كين إيزاكس.

وفيتورينو هو وزير دفاع سابق وعضو بالمفوضية الأوروبية، وهو أول مدير عام للمنظمة الدولية للهجرة من خارج الولايات المتحدة الأمريكية خلال خمسة عقود.

وأنطونيو مانويل دي كارفاليو فيريرا فيتورينو هو سياسي برتغالي وعضو في الحزب الاشتراكي (PS)، ومتزوج ولديه طفلان.

تخرج فيتورينو في القانون من جامعة لشبونة. كان محامياً بالتدريب، وتم انتخابه لأول مرة في البرلمان عام 1980. وفي عام 1983، كان وزيراً للدولة للشؤون البرلمانية، وهو منصب وزير صغير في حكومة الائتلاف الكبرى التي يقودها ماريو سواريس.

بعد هزيمة الحكومة في انتخابات عام 1985، أصبح فيتورينو نائبا لسكرتير حاكم ماكاو .

وفي عام 1989، عاد إلى لشبونة ليصبح قاضيا في المحكمة الدستورية ، منهيا ولايته في عام 1994.

وفي عام 1995 ، أصبح وزير الدفاع الوطني ونائب رئيس الوزراء في أول حكومة من أنطونيو غوتيريس. واستقال عام 1997 للاشتباه في تهربه من الضرائب.

وبعد أن تم تبرئته من التهم، تم تعيين فيتورينو مفوضًا أوروبيًا للعدل والشؤون الداخلية، أثناء اللجنة التي يقودها رومانو برودي، وممثلا عن المفوضية الأوروبية، كما شارك في المحادثات التي وضعت في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي واتفاقية حول مستقبل أوروبا وترأس مجموعة التفكير في محكمة العدل الأوروبية.

عندما استبعد غوتيريس نفسه من التنافس على دور رئيس المفوضية الأوروبية في يونيو 2004 ، ألقى بدلا من ذلك دعمه لفيتورينو. في النهاية، ذهب المنصب إلى خوسيه مانويل باروسو.

واليوم الجمعة 29 يونيو 2018، انتخبت الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للهجرة ، وهي وكالة الهجرة التابعة للأمم المتحدة ، فيتورينو كمدير عام القادم للمنظمة الدولية للهجرة.