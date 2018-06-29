موجة غضب بسبب حظر “السعودية للكهرباء” لعدد من متابعيها.. والشركة ترد

متابعات - الوئام:

نفت شركة “السعودية للكهرباء” قيامها بحظر عدد من متابعيها، الذين لديهم اعتراضات على ارتفاع الفاتورة.

ونشرت الشركة فيديو مسجل من حسابها، يؤكد عدم وجود أي شخص بقائمة الحظر.

وأكدت أنها تستقبل -بكل ترحيب- كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي، تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل.

وكانت موجة غضب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم “فاتورة الكهرباء”، بعد شكاوى عدد كبير من المستخدمين تفيد بارتفاع الفاتورة، وتداولوا صورا تفيد بأن الشركة حظرت حساباتهم.

ودعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها الذين لديهم اعتراض او ملاحظات على فواتيرهم بالتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة مثل مركز الاتصال و الموقع الإلكتروني و حساب تويتر لخدمات المشتركين.

وقالت الشركة إن ارتفاع فواتير الكهرباء خلال الشهر الجاري، يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة الى تغيير أنماط الإستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف.

وأوضحت أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.