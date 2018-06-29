“التشكيل المثالي” في مونديال روسيا

الوئام-متابعات

انتهى الدور الأول من كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، وشهد تسجيل أهداف متأخرة ونتائج غير متوقعة أبرزها خروج ألمانيا حاملة اللقب من البطولة.

وعلى غررا ألمانيا ودعت المنتخبات العربية و الإفريقية هي الأخرى المونديال الروسي. واختارت رويترز تشكيلة المنتخب المثالي من اللاعبين الذين تألقوا في الدور الأول و التي لم تعلن عن وجود أي لاعب عربي



جو هيون-وو “كوريا الجنوبية”

أظهر حارس مرمى، كوريا الجنوبية، قدارت كبيرة في 3 مباريات وتصدى للعديد من المحاولات الصعبة، منها ضربة رأس قوية من ليون غوريتسكا، خلال الفوز 2-0 على ألمانيا، لذلك استحق أن يكون رجل تلك المباراة.

كيران تريبير “إنجلترا”

منحه مدربه غاريث ساوثغيت، الكثير من الحرية في مركز الظهير، وبفضل سرعته وقدرات في التمريرات العرضية سبب الكثير من المتاعب لبنما وتونس في أول جولتين.

دييغو غودين “أوروغواي”

قاد قلب الدفاع فريقه للحفاظ على نظافة شباكه، ليكون الفريق الوحيد الذي لم يسكن شباكه أي هدف في الدور الأول، ومع القيام بواجبه في الخط الخلفي نادرا ما تكون أوروغواي في خطر.

أندرياس جرانكفيست “السويد”

أحرز المدافع هدفين، من ركلتي جزاء في ثلاث مباريات، لكن تضحياته ساهمت في احتلال السويد صدارة المجموعة السادسة بالدور الأول.

مارتن كاسيريس “أوروغواي”

مقاتل آخر في دفاع أوروغواي وقدم كاسيريس أيضا مساندة مهمة إلى خط الوسط أحد أضعف الخطوط في تشكيلة المدرب أوسكار تاباريز.

نغولو كانتي (فرنسا)

لاعب الوسط المدافع المشهور بلياقته البدنية الهائلة، تألق مرة أخرى في روسيا ما دفع زميله بول بوغبا أن يشيد به عقب الفوز 1-0 على بيرو بقوله إنه يملك “15 رئة”.

لوكا مودريتش”كرواتيا”

لاعب الوسط الرشيق، قاد كرواتيا، إلى مسيرة مثالية في الدور الأول، وساهم بشكل فعال في الفوز 3- 0 على الأرجنتين بتسديدة رائعة من مدى بعيد.

دينيس تشيريشيف “روسيا”

كان نادرا ما يشارك في التشكيلة الأساسية لروسيا، حتى نزل بدلامن زميل مصاب في مباراة الافتتاح أمام السعودية، لكنه سرعان ما سجل هدفين ساحرين وأضاف ثالثا أمام مصر، ليساعد الدولة المستضيفة على بلوغ دور الـ16.

فيليبي كوتينيو “البرازيل”

تحكم صانع اللعب في ماكينة الهجوم البرازيلية، وكان مسؤولا في كل مرة عن كسر دفاعات المنافسين، حيث سجل الهدف الأول في سويسرا، وكوستاريكا، وصنع هدف باولينيو في مرمى صربيا.

كريستيانو رونالدو “البرتغال”

أكد قدراته التهديفية الرائعة، في أهم بطولة لكرة القدم في العالم، عندما سجل ثلاثية في التعادل 3-3 مع إسبانيا، وختمها بركلة حرة مذهلة ليدرك التعادل.

روميلو لوكاكو “بلجيكا”

أحرز مهاجم بلجيكا الأول هدفين في كل مباراة شارك فيها، وجاءت كلها بمهارة فائقة وليست من ركلات ثابتة.

المدرب: يان أندرسون “السويد”

قاد فريقه بسلاسة، بعيدا عن حقبة زلاتان إبراهيموفيتش، عبر بناء فريق مرن انتفض عقب الخسارة المؤلمة أمام ألمانيا، ليسحق المكسيك ويتصدر مجموعة اعتقد الكثيرون أن السويد ستعاني خلالها.

البدلاء:

هيرفينغ لوزانو، “المكسيك”، أندرياس كريستنسن “الدنمرك”، إيسكو “إسبانيا”، هاري كين “إنجلترا”،كيفين دي بروين، “بلجيكا”، ويليام كارفاليو، “البرتغال”، غييرمو أوتشوا “المكسيك”.