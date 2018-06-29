الأرصاد .. أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

الوئام-متابعات

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة طقس غد السبت على موقعها الرسمي.

وأكدت الأرصاد وجود سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على المناطق الجنوبية الغربية والغربية للمملكة والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان ،عسير ،الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة. في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية ،الرياض والقصيم يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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