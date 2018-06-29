أمريكي يهدد بتفجير مسجد بقنبلة في فلوريدا

الوئام-متابعات

قال مدعون اتحاديون إن رجلا من ولاية فلوريدا الأمريكية أقر بالتعرض لحرية ممارسة المعتقدات الدينية من خلال التهديد باستخدام سلاح خطير ومواد متفجرة بعدما هدد بتفجير قنبلة في مسجد.

وأضاف المدعون في بيان يوم الجمعة، أن داستن ألين Dustin Allen Hughes، من مدينة كاتلر باي بفلوريدا اعترف بالذنب خلال جلسة عقدت الخميس، ويواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاما عند صدور الحكم في 6 سبتمبر 2018.

وقال البيان إن هيوز اعترف بأنه أجرى مكالمة طوارئ لمسجد جماعة المتقين في مدينة بيمبروك باينز بفلوريدا في 5 مايو 2018 وترك رسالة صوتية مفعمة بالكراهية والكلمات البذيئة والإساءة للدين الإسلامي وهدد بتفجير المسجد.

ووفقا للبيان، قال هيوز في رسالته الصوتية إن لديه متفجرات وسيقوم بتفجير المسجد، مضيفا “ستحترقون في النيران بعدما أقضي عليكم”.

وقال المدعون إنه تم إخطار أجهزة إنفاذ القانون التي استجابت على الفور لكنها لم تعثر على أي قنبلة في المسجد، وصرح مساعد المدعي العام جون جور أن وزارة العدل ستواصل ملاحقة جرائم الكراهية بكل قوة حتى يتمكن كل الناس من العيش بحرية ودون خوف أيا كانت معتقداتهم الدينية.