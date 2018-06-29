“بوغبا” يحمل آمال الفرنسيين أمام رفاق ميسي

الوئام-متابعات

يحمل لاعب الوسط بول بوغبا آمال الفرنسيين، خلال المواجهة الصعبة الحاسمة ضد الأرجنتين في دور الـ16 بنهائيات كأس العالم، غداً السبت، ويأمل مشجعو بلاده أن تشهد المباراة مولد “بوجتايم” “زمن بوجبا”.

وفي ظل انتقادات لتصفيفة شعره، وألوانها دائمة التغير، وصفقة انتقاله الضخمة، وإشاراته المتكررة لنفسه ومنها منزله الذي يحمل اسم “بوغ هاوس”، وحوض السمك الكبير الذي يملكه ويطلق عليه اسم “بوغ تانك” وغيرهما، فإن اللاعب يشعر بضغط كبير هذا الموسم.

لكن يبدو أنه تخلص من الروتين اليومي في ناديه مانشستر يونايتد الذي يدربه جوزيه مورينيو.

وبعد اللحاق بمعسكر المنتخب الفرنسي في كأس العالم، بدا بوغبا مرحاً، وطلق الحديث في أول ظهور له بالمؤتمر الصحافي للمنتخب.

ويشعر اللاعب تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان بحماية وحب.

وأشارت توقعات إلى أن بوغبا سيكون الشيء الكبير القادم في الكرة الفرنسية، وبعدما اختير أفضل لاعب شاب في نهائيات كأس العالم 2014، توجد أمامه فرصة فريدة ليصبح أفضل لاعب في النهائيات الحالية.

وبإمكان لاعب الوسط أن يكون خليفة لاعبين فرنسيين كبار، أمثال جان تيغانا، وباتريك فييرا.