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وعده باتفاق ثنائي مع امريكا

ترامب يحرض ماكرون على الخروج من الاتحاد الأوروبي

ترامب يحرض ماكرون على الخروج من الاتحاد الأوروبي
U.S. President Donald Trump (L) and French President Emmanuel Macron shake hands before a lunch ahead of a NATO Summit in Brussels, Belgium, May 25, 2017. REUTERS/REUTERS/Jonathan Ernst
weam.co/529661
الوئام-متابعات

أوردت صحيفة واشنطن بوست اليوم الجمعة أنه خلال لقائهما في البيت الأبيض في أبريل الماضي، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يخرج من الاتحاد الأوروبي ويتوصل إلى اتفاق تبادل ثنائي مع الولايات المتحدة.
ونقلت الصحيفة في مقال عن اثنين من المسؤولين الأوروبيين أن ترامب قال لماكرون الذي انتخب على أساس برنامج مؤيد لأوروبا، “لماذا لا تخرج من الاتحاد الأوروبي؟”، وأكد مصدر دبلوماسي مضمون هذا الحديث.
ولا يفوت ترامب مناسبة إلا يهاجم فيها الاتحاد الأوروبي متحدثاً عن ممارسات تجارية ظالمة وخصوصاً في قطاع السيارات، وقال مساء أول أمس الأربعاء خلال تجمع في ولاية داكوتا الشمالية إن “الاتحاد الأوروبي وجد بالتأكيد للاستفادة من الولايات المتحدة”.
وينتقد ترامب بشدة المنظمات المتعددة الطرف، وخلال قمة مجموعة السبع في كندا أكد لنظرائه الغربيين أن حلف شمال الأطلسي سيء تماماً مثل اتفاق نافتا حول التبادل الحر في أمريكا الشمالية.
ووسط هذه الأجواء المشحونة مع حلفائه، يشارك ترامب في قمة الحلف الأطلسي في بروكسل في 11 و12 يوليو المقبل قبل أن يلتقي بعد بضعة أيام في هلسنكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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