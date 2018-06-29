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سقوط 27 مشتبهًا في قبضة أمن الدولة السعودي

سقوط 27 مشتبهًا في قبضة أمن الدولة السعودي
weam.co/529662
الوئام-متابعات

أوقف جهاز أمن الدولة 27 شخصًا، بينهم مواطنون وآخرون من 4 جنسيات عربية، مشتبه بتورطهم في قضايا تمس الأمن الوطني.
وذكرت نافذة تواصل التابعة لوزارة الداخلية إنّ رئاسة أمن الدولة أوقفت 27 مشتبهًا بهم في قضايا تمس الأمن الوطني خلال الـ11 يومًا الأولى من شهر شوال، مشيرة إلى أنّ الموقوفين يخضعون حاليًا للتحقيقات تمهيدًا لإحالتهم للجهات القضائية.
وذكرت أنّ الجهات المختصة في مكافحة الإرهاب نفذت عددًا من العمليات على مدى 4 أيام هي (11،10،5،4) من شهر شوال الجاري وأسفرت عن إيقاف 27 مشتبهًا بهم.
وبحسب النافذة فإن جنسيات الموقوفين كانت على النحو التالي:15 سعوديًا، 6 يمنيين، 3 سوريين، سودانيان ومصري.
وتجدر الإشارة إلى أن عدد الموقوفين في سجون المباحث بقضايا تمس الأمن الوطني بعد هذه الإيقافات، أصبح 5408 موقوفين.

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