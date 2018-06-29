لأول مرة في التاريخ .. التبديل الرابع في المونديال يبدأ غدا

الوئام-متابعات

يشهد كأس العالم 2018 والمقام حاليا فى روسيا،ظهور تعديلات جديدة تحدث لأول مرة فى تاريخ كرة القدم، إذ من المنتظر أن يطبق غدا السبت مع بداية منافسات دور الـ16 من كأس العالم، التبديل الرابع خلال المباريات التى تمتد للوقت الإضافى، فى ظاهرة تحدث لأول مرة فى تاريخ كرة القدم.

ويبدأ تطبيق التبديل الرابع حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل، واضطر المنتخبان المتنافسان لخوض أشواط إضافية إذا ما حدث ذلك خلال مواجهة فرنسا والأرجنتين التى تجمعهما غدا السبت فى مستهل مشوار المنتخبين فى دور الـ16 بكأس العالم.

التبديل الرابع، سيكون الظاهرة الكروية الثانية التى يشهدها مونديال روسيا لأول مرة، بعد تطبيق قاعدة اللعب النظيف الذى منح اليابان حق التأهل للدور الثانى على حساب نيجيريا.

وخسرت اليابان أمام بولندا 0-1 مساء الخميس، فيما سقطت السنغال بالتوقيت ذاته أمام كولومبيا 0-1 أيضا، ليتساوى الفريقان الأسيوى والأفريقى بعدد النقاط التى حصدها كلاهما(4).