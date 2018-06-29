«الغبيني» يحمل حرارة الجو مسؤولية ارتفاع #فاتوره_الكهرباء بالمملكة

الوئام-الرياض

بعد يوم من الجدل الذي أثير حول فاتورة الكهرباء في المملكة وخروج الشركة ببيان لتوضيح الأمور وكشف الحقائق خرج نائب الرئيس الأعلى للاتصال والعلاقات العامة في الشركة السعودية للكهرباء حمود الغبيني بتصريحات يؤكد من خلالها بأن ارتفاع مبالغ فاتورة الكهرباء لهذا الشهر يعتبر أمراً طبيعياً ومتوقعاً، لأن شهر يونيو يعتبر أكثر حرارة من شهر مايو.

وقال الغبيني خلال تصريحات صحافية أن الشكاوى كانت طفيفة ومُتوقعة وعلى المشتركين الترشيد !!.

وكان مغردون قد استنكروا تصريحات الغبيني حول الاستهلاك وأسعار الفواتير، وصب الآلاف منهم جام غضبهم على ماحدث مطالبين الشركة بمزيد من التوضيحات خصوصا بعد نفيها اليوم أنها لم تقم بحظر متابيعها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعد أن فوجئت بسيل من الشكاوى حول فاتورة الكهرباء.