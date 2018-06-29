التعليقات: 0

في جنوب مصر

وفاة “بنزيما” في مباراة ودية

وفاة “بنزيما” في مباراة ودية
weam.co/529669
الوئام-متابعات

توفي اللاعب المصري محمد فاروق بنزيما، الجمعة، بعد إصابته بأزمة قلبية حادة خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم الودية.

وفوجئ الحاضرون لإحدى المباريات الودية بقرية أبا البلد التابعة لمحافظة المنيا جنوب مصر  ومسقط رأس اللاعب بسقوطه مغشيا عليه في أرض الملعب، ثم اكتشفوا أنه فارق الحياة.

وتبين إصابة اللاعب بأزمة قلبية، أدت لهبوط حاد في الدورة الدموية، ومن ثم وفاته.

محمد فاروق البالغ من العمر 33 عاما وشهرته بنزيما نسبه لتقارب الشبه بينه وبين اللاعب الفرنسي الجزائري الأصل كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني، لعب لأندية الاتحاد السكندري، وحرس الحدود والمنصورة والشمس، ويلعب حاليا في نادي سيدي سالم بكفر الشيخ.

روابط ذات صلة

وفاة لاعب المنتخب الصربي

وفاة لاعب المنتخب الصربي
انتحار «طفل» في الجبيل

انتحار «طفل» في الجبيل
رغد صدام حسين: وفاة عزة الدوري شائعة

رغد صدام حسين: وفاة عزة الدوري شائعة
في تركيا.. إرسال إخطار انتخابي لطفلة توفت قبل 19 عامًا!

في تركيا.. إرسال إخطار انتخابي لطفلة توفت قبل 19 عامًا!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>