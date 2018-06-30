وزير التعليم وجه بقبوله في الجامعة السعودية الإلكترونية ..عبدالرحمن يتحدى الإعاقة ويتحصل على الثانوية العامة

الرياض - الوئام :

استطاع طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة إكمال دراسته والحصول على شهادة المتوسطه والثانوية العامة بتقدير ممتاز، من غرفة العناية المركزة في مستشفى عسير متحدياً الإعاقة الكاملة وإعاقة التنفس.

وأمضى الطالب عبدالرحمن عادل مغاوي معظم حياته الدراسية في المستشفى، متحدياً ظروفه الصحية، ومؤكداً أن الإنسان يستطع تحقيق أهدافه تحت أي ظروف وفي اي مكان

وكان معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تفاعل مع حالة الطالب عبدالرحمن، ووجه بقبوله فوراً في الجامعة السعودية الإلكترونية، لإكمال دراسته الجامعية.

وأشاد العيسى بالطالب عبدالرحمن، الذي أثبت أن الإرادة والعزيمة لا تتوقف عند حدود حيث ان حصوله على تقدير ممتاز، يعد تحدياً كبيراً يستحق وقوف كل الجهات لدعمه والاهتمام به كنموذج للمثابرة والتحدي، كما قدم شكره لعبدالرحمن على ما بذله في مسيرته الدراسية التي تحدى فيها الظروف ونال النجاح.

من جانبه، ثمن مدير الجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور عبدالله الموسى توجيه معالي الوزير بقبول الطالب عبدالرحمن مغاوي، مؤكداً أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع طلابها، وعوناً لهم في مهمتهم الدراسية.

وأضاف الموسى أن الجامعة تحتضن عدداً كبيراً من الطلاب المميزين والحاصلين على نسب مرتفعة في الثانوية العامة، كما أنها تولي طلابها من ذوي الاحتياجات الخاصة اهتماماً كبيراً ليتمكنوا من تجاوز المرحلة الجامعية من دون صعوبات.

بدوره، أكد عادل مغاوي (والد عبدالرحمن) أن تفاعل الوزير مع عبدالرحمن كحالة خاصة يعد دعماً كبيراً لابنه واسرته.