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بنظام العقود على بند التشغيل

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل

تفاصيل الوظائف الشاغرة بجامعة الملك فيصل
weam.co/529684
ابها- الوئام:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن توفر عدد من الوظائف بنظام العقود على بند التشغيل لمركز طب الأسنان التعليمي بكلية طب الأسنان، وكذلك بنظام العقود المؤقتة في بعض قطاعات الجامعة، وترغب شغلها بمواطنين (ذكور وإناث) .

وتتضمن مسميات هذه الوظائف موظف استقبال، مسجل معلومات، كاتب، موظف سجلات، فني دعم، مسؤول علاقات مرضى، سكرتير، أمين مستودع، سائق، مراسل، مشرف إداري، أخصائي اداري، محاسب، مساعد طبيب أسنان، فني مختبر أسنان، مهندس أجهزة طبية، موظف تعقيم، فني أشعة، موظف منع عدوى، سكرتير طبي.
واشترطت العمادة للراغبين في التقدم لهذه الوظائف الحصول على الشهادات في التخصصات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة .

فمن تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الالكتروني للجامعة، وذلك اعتبارًا من يوم السبت بتاريخ 16-10-1439هـ، مشيرًا إلى أن التسجيل ينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء 19-10-1439هـ.

ولتقديم الطلب من خلال الرابط التالي:
https://services.kfu.edu.sa/Contractor/Guest/Term

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