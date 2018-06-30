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قد تحجب كمية كبيرة من الخام

النفط يصعد مع تأهب السوق للعقوبات الأمريكية على إيران

النفط يصعد مع تأهب السوق للعقوبات الأمريكية على إيران
weam.co/529686
نيويورك- الوئام:

ارتفعت أسعار النفط بقوة وسط تهديد العقوبات الأمريكية على إيران التي قد تحجب كمية كبيرة من الخام عن الأسواق العالمية في وقت يشهد ارتفاع الطلب.

وعند التسوية ارتفع الخام الأمريكي أكثر من دولار إلى 74.46 دولار للبرميل مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2014.

وقفز خام برنت 2% أو 1.59 دولار ليصل إلى مستويات 79.44 دولار للبرميل، ليسجل أعلى سعر إغلاق منذ حوالي 3 سنوات ونصف السنة.

يذكر أن إيران خامس أكبر منتج للنفط في العالم وتضخ نحو 4.7 مليون برميل يوميا بما يقرب من خمسة بالمئة من إجمالي الإنتاج ويذهب جزء كبير من ذلك إلى الصين ودول أخرى عطشى للطاقة مثل الهند.

وتريد حكومة الولايات المتحدة منع طهران من تصدير النفط لقطع مورد تمويل حيوي وتأمل أن يعوض كبار منتجي النفط الآخرين في منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ذلك العجز.

لكن سوق النفط العالمية شحيحة بالفعل في ظل تعطيلات مفاجئة في كندا وليبيا وفنزويلا.

ويعتقد العديد من المحللين والمستثمرين أن التطبيق الصارم للعقوبات الأمريكية على إيران سيدفع الأسعار للصعود بقوة.

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