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لا يشترط فيه وجود المحرم

الخثلان: خروج المرأة للسوق يجب أن تنتفي فيه الخلوة غير الشرعية

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الرياض- الوئام:

أكد الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود، أن المِحرم لا يشترط وجوده في خروج المرأة إلى السوق، وإنما يجب فقط في سفرها، لافتاً إلى أن الزوج يحق له منع زوجته من الخروج إلى السوق، وعليها طاعته في ذلك.

ونوه الخثلان خلال حديثه في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” إلى أن خروج المرأة إلى السوق يجب أن تنتفي فيه الخلوة غير الشرعية، ويجب أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي، وتبتعد عن التبرج والسفور.

ولفت إلى أنه لا ينبغي للزوج مادام أنه واثق من زوجته، أن يمنعها من ذهابها إلى السوق لشراء احتياجاتها، مبيناً أنه لا يشترط في سماح الرجل لزوجته بالذهاب إلى السوق، أن يكون إذنه لها صريحاً، فإذا كانت المرأة تعلم أن زوجها لن يعترض على ذهابها إلى السوق فلا حرج عليها.

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