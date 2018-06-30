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بقيمة 16.6 مليار دولار كندي

كندا تفرض رسومًا على عشرات المنتجات الأميريكية

كندا تفرض رسومًا على عشرات المنتجات الأميريكية
weam.co/529699
كيبك- الوئام:
فرضت كندا أمس رسومًا بقيمة 16,6 مليار دولار كندي (12,6 مليار دولار أميركي) على منتجات أميركية في إجراءات تجارية ضد الولايات المتحدة بعد فرض واشنطن رسومًا جمركية على واردات الفولاذ والألمنيوم الكنديين.
وأكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مساء الجمعة، أن اوتاوا “لم يكن لديها خيارات أخرى سوى الإعلان عن إجراءات بالمثل ردًا على الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الفولاذ والألمنيوم منذ الأول من يونيو 2018.
وقال مكتب رئيس الوزراء الكندي عند إعلانه عن الاتصال الهاتفي، إن ترودو وترامب “اتفقا على البقاء على اتصال وثيق في المستقبل.
وفرضت الرسوم الكندية على الفولاذ والألمنيوم الأميركيين وكذلك السفن الشراعية والمحركات وأجهزة جز العشب، وبعض المواد الغذائية. وستدخل هذه الرسوم حيز التنفيذ في الأول من يوليو.

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